В Хакасии с могил участников СВО пропали флагштоки

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Полиция проводит проверку по факту повреждения нескольких флагштоков с могил участников специальной военной операции на кладбище в Черногорске в Хакасии, сообщает региональное главное управление МВД.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

В сообщении ведомства говорится, что в полицию поступила информация о том, что на территории городского кладбища на некоторых захоронениях пропали флаги и повреждены флагштоки. По уточнению пресс-службы главка МВД, обнаруженные возле кладбища флаги принадлежали могилам участников специальной военной операции.

Проведение проверки ситуации поставлено на контроль руководства регионального МВД.

Уточнения

Хака́сия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Считается, что Хакасия занимает значительную часть Хакасско-Минусинской котловины, в пределах северо-западных отрогов Саяно-Алтайского нагорья.





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