В дагестанском ДТП 19 раненых и один погибший

0:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Дагестане произошло ДТП с микроавтобусом, в результате которого один человек погиб, а еще 19 получили травмы. Следует из сообщения МЧС РФ.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, PDM

Ведомство сообщает, что пассажирская "Газель” столкнулась с легковушкой в Хасавюртовском районе. В результате аварии пострадали 19 человек, двое из них дети. Сообщается, что водитель микроавтобуса погиб.

По сообщению пресс-службы прокуратуры республики, ведомство организовало проверку по данному факту.

Уточнения

Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.





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