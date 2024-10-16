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В Москве два человека лишились российского гражданства

1:06
Происшествия

В Москве два человека лишились российского гражданства за то, что не встали на воинский учёт в установленный срок. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В Москве два человека лишились российского гражданства
Фото: commons.wikimedia.org by Takumiitinose, CC BY-SA 4.0

Сотрудники полиции совместно с военным комиссариатом обнаружили, что мужчины не зарегистрировались в течение двух недель, как это требует закон. В результате было принято решение о прекращении их гражданства. У них забрали паспорта, и теперь они признаны недействительными.

Эти меры стали возможны после того, как президент Владимир Путин подписал новый закон, который позволяет лишать гражданства тех, кто отказывается вставать на воинский учёт. МВД теперь обязано сообщать о мужчинах, которые получили российские паспорта.

Ужесточение миграционной политики связано с терактом, произошедшим в подмосковном "Крокусе" 22 марта, где погибли 145 человек и более 500 были ранены. Нападение совершили четыре гражданина Таджикистана, которые сейчас находятся под арестом.

Уточнения

Гражда́нство Российской Федера́ции — устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.
 

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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