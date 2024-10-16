В Афганистане произошло землетрясение магнитудой почти 6 баллов

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зарегистрировал сильное землетрясение магнитудой 5,7 на северо-востоке Афганистана.

Фото: flickr.com by Бернард Спрагг. Новозеландец из Крайстчерча, Новая Зеландия, CC0

Подземные толчки были зафиксированы в 21:56 по московскому времени в 40 километрах к югу от города Джорм. Очаг землетрясения залегал на значительной глубине — 190 километров.

На данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях отсутствует. Однако учитывая силу подземных толчков, не исключено возникновение повреждений инфраструктуры и пострадавших. Ситуация находится под наблюдением специалистов.

Уточнения

Афганиста́н — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии.

