Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президентский вопрос: в Верховной Раде заявили о рассмотрении иска о президентских выборах
Обновление грубой кожи пяток: простой 10-минутный компресс с одним ингредиентом
Китайский след: постпред США при НАТО обвиняет КНР в влиянии на украинский конфликт
Эндокринолог предостерегла о возможном вреде продуктов без глютена
Зеленский представил свой план победы
Недовольный народ: эксперт Штефец сделал заявление о разочаровании народа Украины
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
Масштабы поражают: Лавров обсудил подготовку к саммиту БРИКС с коллегой из Бразилии
А границы-то нет: для вступления Украины в НАТО необходимо закрепить госграницы

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой почти 6 баллов

Происшествия

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зарегистрировал сильное землетрясение магнитудой 5,7 на северо-востоке Афганистана.

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой почти 6 баллов
Фото: flickr.com by Бернард Спрагг. Новозеландец из Крайстчерча, Новая Зеландия, CC0

Подземные толчки были зафиксированы в 21:56 по московскому времени в 40 километрах к югу от города Джорм. Очаг землетрясения залегал на значительной глубине — 190 километров.

На данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях отсутствует. Однако учитывая силу подземных толчков, не исключено возникновение повреждений инфраструктуры и пострадавших. Ситуация находится под наблюдением специалистов.

Уточнения

Афганиста́н — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Военные новости
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР Аудио 
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Садоводство, цветоводство
Простой способ, как удобрить и омолодить герань Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Ка-52М "Аллигатор". Современный российский ударный вертолёт в деле Дмитрий Плотников На Украине отреагировали на план Зеленского: за победу не пьют уже даже бомжи под наливайками Любовь Степушова Тайные пункты плана Зеленского: это ракетно-диверсионный ультиматум Олег Володин
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
У вас победа без буквы П и О: в России посмеялись над планом победы узурпатора Зеленского
Певец Шаман сможет выпускать водку, вату и блёстки под личным брендом
Долговая кабала: в МИД РФ ответили о кредитах ЕС для Молдавии
Подрывная деятельность: Россия обвиняет НАТО в эскалации напряженности на Южном Кавказе
Украина в киберпространстве: Байден созывает интернет-встречу по поддержке Киева
Чем заменить колбасу в оливье: три необычных и вкусных варианта
Миротворцы под огнем: ЦАХАЛ произвел выстрел из танка по миротворческим силам ООН
Под окнами прокуратуры: оппозиция Молдавии провела митинг рядом со зданием прокуратуры
Пропали: в документе по итогам саммита ЕС и ССАГПЗ нет упоминаний антироссийских санкций
Как улучшить свою выносливость в спорте: практические советы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.