Наехавший на зуб дракона Рогозин оценил качество российских дорог: убивают больше, чем НАТО

1:19 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские дороги представляют смертельную опасность, написал в своём Телеграм-канале сенатор от Запорожской области, командир Добровольческого отряда "Барс-37" Дмитрий Рогозин после того, как его автомобиль наехал на "зуб дракона" на участке трассы между Запорожской и Херсонской областями. Об этом пишет argumenti.ru.

Фото: sdelanounas.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

"Как видите, стоит аккурат посреди дороги…. Красные полосы, которыми помечаются подобные бетонные блоки на блокпостах, как вы видите, отсутствуют. Светоотражающий знак, предупреждающий о смертельной опасности, отсутствует", — возмутился экс-глава Роскосмоса, приложив фото опасного участка.

По словам Рогозина, машина после ДТП подлежит списанию, а пассажиры отделались лёгкими травмами благодаря водителю, который успел резко затормозить перед препятствием. Сенатор добавил, что его автомобиль — не единственный, пострадавший от оставленного на дороге "зуба дракона". Он подчеркнул, что трасса является гражданской, поэтому списывать её состояние на военное время неправильно.

"Наши дороги убивают людей больше, чем войска НАТО. И за это кто-то должен ответить", — подытожил Рогозин.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.



Дми́трий Оле́гович Рого́зин (род. 21 декабря 1963, Москва) — российский политик и государственный деятель.



Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

