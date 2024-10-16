Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве произошел подрыв автомобиля Танк, за которым стоит бывший белорусский спецназовец
Простая хитрость поможет сделать мясо мягким и сочным без всякого маринада
Новый прорыв в области пожарной безопасности: разработаны экологически чистые огнестойкие материалы
В Омской области введут штрафы за склонение беременных к аборту
В Турции собираются сокращать число отелей по системе все включено
Артист Shaman подал заявку на регистрацию товарного знака для алкоголя
Спорт и реклама: как спортивные бренды привлекают внимание аудитории
Подорожание Haval H3 и H9: стоимость выросла до 5,3 млн рублей
Волынец: квадроберов и фурри могут финансировать из-за рубежа

Наехавший на зуб дракона Рогозин оценил качество российских дорог: убивают больше, чем НАТО

1:19
Происшествия

Российские дороги представляют смертельную опасность, написал в своём Телеграм-канале сенатор от Запорожской области, командир Добровольческого отряда "Барс-37" Дмитрий Рогозин после того, как его автомобиль наехал на "зуб дракона" на участке трассы между Запорожской и Херсонской областями. Об этом пишет argumenti.ru.

Наехавший на зуб дракона Рогозин оценил качество российских дорог: убивают больше, чем НАТО
Фото: sdelanounas.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

"Как видите, стоит аккурат посреди дороги…. Красные полосы, которыми помечаются подобные бетонные блоки на блокпостах, как вы видите, отсутствуют. Светоотражающий знак, предупреждающий о смертельной опасности, отсутствует", — возмутился экс-глава Роскосмоса, приложив фото опасного участка.

По словам Рогозина, машина после ДТП подлежит списанию, а пассажиры отделались лёгкими травмами благодаря водителю, который успел резко затормозить перед препятствием. Сенатор добавил, что его автомобиль — не единственный, пострадавший от оставленного на дороге "зуба дракона". Он подчеркнул, что трасса является гражданской, поэтому списывать её состояние на военное время неправильно.

"Наши дороги убивают людей больше, чем войска НАТО. И за это кто-то должен ответить", — подытожил Рогозин.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

Дми́трий Оле́гович Рого́зин (род. 21 декабря 1963, Москва) — российский политик и государственный деятель.

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Садоводство, цветоводство
Простой способ, как удобрить и омолодить герань Аудио 
Польша будет платить больше после запрета на экспорт пропана и бутана из России
Экономика и бизнес
Польша будет платить больше после запрета на экспорт пропана и бутана из России Аудио 
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Туризм
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах Аудио 
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
НАТО создаёт новую структуру для помощи Украине. Но почему в курортном Висбадене? Андрей Николаев Учёным, которые работали на стыке разных наук, Нобель не светил Игорь Буккер Дарья Асламова из Курской области: что нужно фронту? Дарья Асламова
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Дарья Асламова из Курской области: что нужно фронту?
Сотворить свои миры можно на Роза Хутор
Россия перехватила у ЕС выгодное соглашение с Марокко
Снял дверь и ушёл: у жителя Керчи угнали раритетную Чайку стоимостью десятки миллионов рублей
Наехавший на зуб дракона Рогозин оценил качество российских дорог: убивают больше, чем НАТО
Эксперт объяснил, как будет работать самозапрет на кредиты
Опасности боярышника в вашем саду: шипы, вредители и запах
У экономкласса Аэрофлота новое меню
Лионель Месси занял второе место в списке бомбардиров сборных
Эксперт рассказал, как на криптовалюте отражается её регулирование ЦБ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.