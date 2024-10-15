Оперативная реакция: полиция Казани нашла предмет, похожий на СВУ возле торгового комплекса

В Казани возле торгового комплекса "Долина Изобилия", расположенного в Советском районе города, был найден подозрительный предмет, вызвавший опасения среди местных жителей. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash пишет издание inkazan.ru.
По информации очевидцев, обнаруженное устройство внешне напоминало самодельную взрывчатку. Предмет выглядел как аккумулятор, обернутый в серебристую пленку, что привлекло внимание прохожих.
После просмотра записей с камер видеонаблюдения охрана торгового центра установила, что предмет был оставлен неизвестным мужчиной еще вечером 14 октября. Однако лишь спустя почти сутки, несколько часов назад, к месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Ожидается также прибытие кинологов с собаками для более тщательной проверки территории.
Местные жители и пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что сверток оставался на месте довольно долго, что вызвало вопросы о работе службы безопасности. Некоторые комментаторы предположили, что это могло быть неким тестом на внимательность охранников.
Представители УМВД России по Казани пока не предоставили комментариев по поводу инцидента и действий полиции, проводившей проверку на месте.
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