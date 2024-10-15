Оперативная реакция: полиция Казани нашла предмет, похожий на СВУ возле торгового комплекса

1:23 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Казани возле торгового комплекса "Долина Изобилия", расположенного в Советском районе города, был найден подозрительный предмет, вызвавший опасения среди местных жителей. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash пишет издание inkazan.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

По информации очевидцев, обнаруженное устройство внешне напоминало самодельную взрывчатку. Предмет выглядел как аккумулятор, обернутый в серебристую пленку, что привлекло внимание прохожих.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения охрана торгового центра установила, что предмет был оставлен неизвестным мужчиной еще вечером 14 октября. Однако лишь спустя почти сутки, несколько часов назад, к месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Ожидается также прибытие кинологов с собаками для более тщательной проверки территории.

Местные жители и пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что сверток оставался на месте довольно долго, что вызвало вопросы о работе службы безопасности. Некоторые комментаторы предположили, что это могло быть неким тестом на внимательность охранников.

Представители УМВД России по Казани пока не предоставили комментариев по поводу инцидента и действий полиции, проводившей проверку на месте.