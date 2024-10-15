Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 самых смешных привычек кошек
Бдительная Европа: ЕК не зафиксировала вмешательство России в выборы в ЕП
Октябрьская суперлуна: чем удивит самая близкая полная Луна в этом году
Бывший муж Анастасии Ивлеевой сделал подарок дедушке, о котором тот мечтал всю жизнь: мощно
Диетолог рассказала, какие два вида сухофруктов являются самыми полезными
Региональные вызовы: эксперт заявил о роли АСЕАН как модератора отношений КНР и США
Леру Кудрявцеву возмутили жизнерадостные снимки на фоне Освенцима
Уничтожьте плесень в теплице раз и навсегда: самый эффективный способ
Эксперт объяснила, почему хурма полезна для щитовидной железы и сердца

Оперативная реакция: полиция Казани нашла предмет, похожий на СВУ возле торгового комплекса

1:23
Происшествия

В Казани возле торгового комплекса "Долина Изобилия", расположенного в Советском районе города, был найден подозрительный предмет, вызвавший опасения среди местных жителей. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Mash Iptash пишет издание inkazan.ru.

Оперативная реакция: полиция Казани нашла предмет, похожий на СВУ возле торгового комплекса
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

По информации очевидцев, обнаруженное устройство внешне напоминало самодельную взрывчатку. Предмет выглядел как аккумулятор, обернутый в серебристую пленку, что привлекло внимание прохожих.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения охрана торгового центра установила, что предмет был оставлен неизвестным мужчиной еще вечером 14 октября. Однако лишь спустя почти сутки, несколько часов назад, к месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Ожидается также прибытие кинологов с собаками для более тщательной проверки территории.

Местные жители и пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что сверток оставался на месте довольно долго, что вызвало вопросы о работе службы безопасности. Некоторые комментаторы предположили, что это могло быть неким тестом на внимательность охранников.

Представители УМВД России по Казани пока не предоставили комментариев по поводу инцидента и действий полиции, проводившей проверку на месте.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Генетики взломали код урожайности: на полях Сибири вырастет пшеница будущего
Наука и техника
Генетики взломали код урожайности: на полях Сибири вырастет пшеница будущего Аудио 
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Авто
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин Аудио 
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Военные новости
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая Аудио 
Популярное
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT

Россия внесла в БРИКС предложение о новой платёжной системе. "Мост БРИКС" будет лучше SWIFT и заменит его, как интернет заменил факсимильный аппарат.

Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
На этом билете все заваливают экзамен на ПДД: автоинструктор рассказал, как правильно ответить на вопрос
Как подготовить бархатцы к зиме и сохранить их на участке
Три согревающих рецепта для осени: оригинальные блюда от шеф-повара Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер
Кража на борту самолёта: неприятная тенденция на международных перелетах
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Грядки опускаются после проливных дождей? Вот что нужно делать
Последние материалы
Леру Кудрявцеву возмутили жизнерадостные снимки на фоне Освенцима
Уничтожьте плесень в теплице раз и навсегда: самый эффективный способ
Эксперт объяснила, почему хурма полезна для щитовидной железы и сердца
Бывший муж Ирины Пеговой раскрыл, чем зарабатывает на жизнь после ухода из кино
Оперативная реакция: полиция Казани нашла предмет, похожий на СВУ возле торгового комплекса
Жизнь на Земле: ученые обнаружили, откуда поступили ключевые элементы
Новосибирск против: 80% жителей города выступает против большого количества мигрантов
ВС РФ освободили населённый пункт в Курской области
Бросила умирать: в Турции задержали россиянку, родившую ребенка в туалете
Дочь Любови Успенской заговорила о зависти к успеху матери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.