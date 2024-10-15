Бросила умирать: в Турции задержали россиянку, родившую ребенка в туалете

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Турции задержали 18-летнюю гражданку России, которая оставила своего новорожденного ребенка в аэропорту города Анталья. Против молодой россиянки возбуждено уголовное дело. Об этом пишет издание https://argumenti.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

Как сообщили в Генконсульстве России в Анталье, задержана также мать девушки, которая является бабушкой младенца. Инцидент произошел 13 октября, когда россиянка родила ребенка прямо на территории аэропорта и оставила его в одном из помещений, намереваясь вместе со своей матерью вернуться в Россию.

Новорожденного обнаружил персонал аэропорта в туалете, после чего женщины были задержаны турецкими правоохранительными органами. По данным российских дипломатов, мать и младенец сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей, и их жизни ничего не угрожает. Сотрудник консульства уже посетил их, и ребенку оформляют необходимые документы.

Турецкие СМИ, в частности издание Hürriyet, сообщают, что девушка зашла в туалет для людей с ограниченными возможностями вместе с подругой и оставила там младенца, после чего направилась на паспортный контроль. Спустя 12 минут работница аэропорта обнаружила ребенка, а женщин задержали до их вылета в Москву.

Российское консульство оказывает необходимую поддержку и следит за развитием ситуации.

Уточнения

Анта́лья — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.

