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Роскомнадзор: Steam удалил более 260 материалов с запрещенным контентом

1:09
Происшествия

Роскомнадзор сообщил, что игровой сервис Steam за прошедшую неделю удалил 11 интернет-страниц с противоправным контентом, всего было удалено 260 таких материалов, как сообщили представители ведомства журналистам.

Роскомнадзор: Steam удалил более 260 материалов с запрещенным контентом
Фото: EJE Fisco Srl is licensed under public domain

Согласно информации, удаленные со Steam интернет-страницы с противоправным контентом также будут исключены из реестра Роскомнадзора. Ранее ведомство выявило размещение таких материалов на этом сервисе и вносило соответствующие ссылки в Единый реестр запрещенной информации.

Статья 15.1 закона № 149-ФЗ, регулирующая подобные ситуации, не требует автоматической блокировки материалов, внесенных в Реестр запрещенной информации. Вместо этого провайдеру и владельцу интернет-ресурса направляется требование удалить страницу, включенную в реестр. В Роскомнадзоре также отметили, что некоторые СМИ ошибочно восприняли включение отдельных страниц платформы Steam в реестр как блокировку этих ссылок или всей платформы, что не соответствует действительности.

Уточнения

Steam - онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков.

Роскомнадзор РКН - российский федеральный орган исполнительной власти, занимающийся регулированием связи, информационных технологий и СМИ. Роскомнадзор также регулирует защиту персональных данных и работу радиочастотной службы.
 

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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