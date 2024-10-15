Экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского оставили в СИЗО

Московский городской суд подтвердил законность ареста бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского. Ему предъявлены обвинения в хищении земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Суд отклонил апелляционные жалобы, поданные его адвокатами. Об этом сообщает "РИА Новости”.

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Алексей Копайгородский был арестован 25 сентября. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Копайгородский не признает своей вины в инкриминируемом ему преступлении.

В своей жалобе на арест Копайгородского адвокат Павел Зайцев заявил, что в деле имеется "фальсифицированное постановление о возбуждении уголовного дела". Защита также уверяла суд, что доводы следователя о возможности Копайгородского скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей не имеют фактических подтверждений, поскольку у их подзащитного даже нет загранпаспорта. Кроме того, по мнению адвокатов, вопрос о мере пресечения должен рассматривать военный суд, так как Копайгородский является военнослужащим.

"Он патриот своей страны, он уехал защищать Родину", — сказала адвокат Ирина Федорова во время судебного заседания.

Земельные участки, хищение которых вменяется экс-мэру, ранее были переданы в дар фонду "Мир детства" для реабилитации детей из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом стало известно в ходе судебного заседания.

Уточнения

Со́чи - город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.





Алексе́й Серге́евич Копайгоро́дский (род. 26 марта 1985, Краснодар, Краснодарский край, РСФСР) — российский государственный и политический деятель. Глава города Сочи с 11 сентября 2019 по 14 мая 2024 года.



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