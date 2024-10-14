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В Подмосковье задержали мужчину, который убил свою мать

1:05
Происшествия

Инцидент произошёл в Химках, как сообщает управление Следственного комитета России.

В Подмосковье задержали мужчину, который убил свою мать
Фото: pixabay.com by https://pixabay.com/en/users/PublicDomainPictures-14/, PDM

По версии следствия, между 47-летней женщиной и её взрослым сыном возник конфликт. В ходе спора мужчина несколько раз ударил мать ножом в живот и спину.

Медики, прибывшие на место происшествия, доставили женщину в больницу, но спасти её не удалось.

Сына быстро задержали. Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли нож. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся допросы свидетелей.

В разговоре с правоохранителями мужчина рассказал, что у них с матерью часто возникали конфликты. Она часто упрекала его за безработицу и злоупотребление алкоголем.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, и он находится под стражей. Правоохранительные органы продолжают собирать доказательства по делу.

Ранее в Крыму произошел похожий случай, когда повар ранил таксиста ножом.

Уточнения

Нож (праслав. nоžь, возможно от *nozi̯os, однокорен. зано́за, вонзи́ть, пронзи́ть; протыкать, родств. греч. νύσσω, νύττω — «колю́»; др.-рус. ножь, церк.-слав. ножь, болг. нож, сербохорв. нȏж, пол. nóż, укр. нíж) — прежде всего колющий (исходя из этимологии слова), а также режущий, рубящий инструмент, рабочей частью которого является клинок — полоса, выполненная из твёрдого материала (в большинстве случаев — металл), с лезвием, имеющим заточку на одной или нескольких сторонах.

Уби́йство — лишение жизни кого-либо.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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