В Брянской области сбили девять дронов

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Александр Богомаз сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что силы ПВО успешно уничтожили беспилотники.

Фото: flickr.com by Alan Wilson, CC BY-SA 2.0

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано. На месте работают экстренные службы.

По информации Минобороны России, за один час над Брянской областью было уничтожено 16 украинских беспилотников.

13 октября Богомаз рассказал о том, как была отражена новая атака дронов со стороны ВСУ.

В Курской области ранее объявляли о возможной угрозе беспилотников, и этот режим действовал почти пять часов. В течение дня там также четыре раза вводили ракетную опасность, и в небе сбили три украинские ракеты. Губернатор поблагодарил защитников региона за их работу.

Ранее в Брянской области был введён режим чрезвычайной ситуации.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту





Брянск — город областного значения в России, административный центр Брянской области Российской Федерации.



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