В Брянской области сбили девять дронов

Губернатор Александр Богомаз сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что силы ПВО успешно уничтожили беспилотники.
Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано. На месте работают экстренные службы.
По информации Минобороны России, за один час над Брянской областью было уничтожено 16 украинских беспилотников.
13 октября Богомаз рассказал о том, как была отражена новая атака дронов со стороны ВСУ.
В Курской области ранее объявляли о возможной угрозе беспилотников, и этот режим действовал почти пять часов. В течение дня там также четыре раза вводили ракетную опасность, и в небе сбили три украинские ракеты. Губернатор поблагодарил защитников региона за их работу.
Ранее в Брянской области был введён режим чрезвычайной ситуации.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту
Брянск — город областного значения в России, административный центр Брянской области Российской Федерации.
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