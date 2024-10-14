Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
7 причин, почему неожиданно стали плавать обороты двигателя
Ирина Горбачёва раскрыла отношение к критике: всегда буду бездарной
Путин предложил Думе утвердить договор о партнёрстве с КНДР
Врач объяснила, почему появляется перхоть
Олег Газманов высказался о блокировке YouTube-канала: я тоже наложил на них санкции
Эштон Кутчер и Мила Кунис хотят покинуть США из-за скандала с P.Diddy
В Подмосковье задержали мужчину, который убил свою мать
Николь Кидман толкнула Сальму Хайек на показе мод: не трогай меня
Астроном Вибе усомнился, что на Земле поймали сигнал от разумной инопланетной цивилизации

В Брянской области сбили девять дронов

1:00
Происшествия

Губернатор Александр Богомаз сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что силы ПВО успешно уничтожили беспилотники. 

В Брянской области сбили девять дронов
Фото: flickr.com by Alan Wilson, CC BY-SA 2.0

Губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате никто не пострадал, и разрушений не зафиксировано. На месте работают экстренные службы.

По информации Минобороны России, за один час над Брянской областью было уничтожено 16 украинских беспилотников.

13 октября Богомаз рассказал о том, как была отражена новая атака дронов со стороны ВСУ.

В Курской области ранее объявляли о возможной угрозе беспилотников, и этот режим действовал почти пять часов. В течение дня там также четыре раза вводили ракетную опасность, и в небе сбили три украинские ракеты. Губернатор поблагодарил защитников региона за их работу.

Ранее в Брянской области был введён режим чрезвычайной ситуации.

 

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту
 

Брянск — город областного значения в России, административный центр Брянской области Российской Федерации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Авто
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений Аудио 
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов
Садоводство, цветоводство
Новые звёзды картофельных полей: обзор перспективных сортов Аудио 
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов
Авто
Названы 7 способов остановить автомобиль при внезапном отказе тормозов Аудио 
Популярное
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин

Дилеры занижают стоимость подержанных автомобилей на 30-40%, превращая программу Trade In в маркетинговый ход, а не реальную выгоду для автовладельцев

Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Многие женщины были достойны, но так и не получили Нобелевскую премию Игорь Буккер Израиль гарантированно собрался стрелять по Ирану, но не определился с конкретными целями Юрий Бочаров Удары Искандерами по портам Одессы стали почти ежедневными. К чему готовиться? Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Последние материалы
Николь Кидман толкнула Сальму Хайек на показе мод: не трогай меня
Астроном Вибе усомнился, что на Земле поймали сигнал от разумной инопланетной цивилизации
В Брянской области сбили девять дронов
Осенние оттенки 2024: теплые тренды для стильного окрашивания
Лучшие осенние рецепты из тыквы: простые и невероятно вкусные
Обсуждение: смогут ли священники навещать пациентов в больницах?
ГАИ стала массово лишать водителей прав за обгон по трамвайным путям
Врач рассказала, как улучшить самочувствие при гастрите
Польза от занятий аэробикой: путь к здоровому телу и бодрому духу
Простые шаги для обильного цветения гортензии: как заставить её цвести круглый год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.