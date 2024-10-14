Пенсионерку осудили на 15 лет за заказное убийство

Красноярский краевой суд приговорил 64-летнюю пенсионерку к 15 годам лишения свободы за заказ убийства её 67-летней подруги, сообщает старший помощник прокурора Красноярского края.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, PDM

"С учётом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимую виновной в организации убийства, разбоя и приговорил к 15 годам колонии общего режима, со штрафом в 369 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на один год", — сообщает прокуратура.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой Красноярского края, было установлено и доказано следствием, что 67-летняя пенсионерка, которая была должна своей подруге 200 тысяч рублей и не собиралась возвращать деньги, наняла киллера, чтобы избавиться от кредитора. Мужчина, который выступил в роли киллера, втерся в доверие к пожилой женщине и помогал ей по хозяйству.

Сначала мужчина попытался убить женщину ядом. Переданный подругой шприц содержал опасные лекарства, но их дозировка не была смертельной. Затем киллер выманил женщину в лес, где напал на нее и несколько раз ударил металлическим предметом по голове, в результате чего она скончалась.

После этого киллер вернулся в Красноярск, ограбил квартиру убитой, похитив около 6 миллионов рублей и ее автомобиль. Часть похищенных сбережений он передал своей подельнице, а тело жертвы вывез на территорию Иркутской области, где бросил ее автомобиль недалеко от поселка Чунский, облил его бензином и поджег.

Киллер был задержан в марте 2023 года, сразу после обнаружения тела убитой. В мае 2024 года он был приговорен судом к 13 годам лишения свободы.

Уточнения

Красноя́рский край - субъект Российской Федерации в Сибирском федеральном округе; относится к Восточно-Сибирскому экономическому району. Является вторым по площади субъектом России и крупнейшим из краёв.



Наёмный уби́йца ки́ллер (от англ. killer - "убийца") — персона, совершающая убийство за вознаграждение или по заказу, а не по личным мотивам. Иногда также называется профессиональным убийцей.



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