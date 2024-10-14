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Дмитрия Гаврилова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Происшествия

Комик Дмитрий Гаврилов был оштрафован Нижегородским районным судом Нижнего Новгорода на 30 тыс. рублей по административному делу о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Дмитрия Гаврилова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

Дмитрий Гаврилов был задержан перед своим выступлением, которое должно было пройти в Нижнем Новгороде 8 сентября. Поводом для задержания стало видео, выложенное на YouTube-канале артиста в январе 2023 года.

Лингвисты НГЛУ выявили в ролике признаки унижения человеческого достоинства. В отношении Гаврилова было возбуждено административное дело о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

В суде комик Дмитрий Гаврилов признал свою вину и раскаялся. Он сказал, что выложил видео с юмористической целью, и принес свои извинения Вооруженным силам РФ. Нижегородский районный суд оштрафовал Гаврилова на 30 тыс. рублей по данному административному делу.

Уточнения

Ни́жний Но́вгород - город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.

Дискредита́ция (от фр. discréditer - "подрывать доверие") — умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо, умаление его достоинства и авторитета.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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