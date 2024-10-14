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Пожар в Якутии ликвидирован

0:43
Происшествия

В якутском селе Капитоновка произошёл пожар на складе цеха. Площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров, но в итоге пожар был ликвидирован. Об этом сообщает Telegram МЧС России.

Пожар в Якутии ликвидирован
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, CC BY 4.0

"Пожар ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара", — сообщает пресс-служба МЧС.

Данных о пострадавших нет.

Ранее сегодня сообщалось, что ликвидацией возгорания на складе цеха занимались более 40 сотрудников пожарной охраны с задействованием девяти единиц специальной техники.

Уточнения

Яку́тия официально — Республика Саха́ или Республика Саха́ (Яку́тия) - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является крупнейшим по площади регионом страны, а также самой большой административно-территориальной единицей в мире.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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