Пожар в Якутии ликвидирован

В якутском селе Капитоновка произошёл пожар на складе цеха. Площадь возгорания составляла 1,2 тысячи квадратных метров, но в итоге пожар был ликвидирован. Об этом сообщает Telegram МЧС России.
"Пожар ликвидирован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В настоящее время дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара", — сообщает пресс-служба МЧС.
Данных о пострадавших нет.
Ранее сегодня сообщалось, что ликвидацией возгорания на складе цеха занимались более 40 сотрудников пожарной охраны с задействованием девяти единиц специальной техники.
Яку́тия официально — Республика Саха́ или Республика Саха́ (Яку́тия) - субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является крупнейшим по площади регионом страны, а также самой большой административно-территориальной единицей в мире.
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