Украинские войска атаковали Горловку в ДНР с помощью дрона-камикадзе

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило о нападении украинских войск на Горловку с использованием беспилотника-камикадзе. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Согласно информации, атака произошла в 16:15 по населенному пункту Горловка, в районе Никитовка. Дрон-камикадзе был запущен силами украинских вооруженных формирований.

Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является одним из крупнейших городов ДНР. До конфликта в Донбассе там проживало более 250 тысяч человек. В городе также находится химический концерн "Стирол" и несколько угледобывающих предприятий.