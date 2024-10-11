Украинские войска атаковали Горловку в ДНР с помощью дрона-камикадзе

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило о нападении украинских войск на Горловку с использованием беспилотника-камикадзе. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram.
Согласно информации, атака произошла в 16:15 по населенному пункту Горловка, в районе Никитовка. Дрон-камикадзе был запущен силами украинских вооруженных формирований.
Горловка, расположенная в 50 километрах севернее Донецка, является одним из крупнейших городов ДНР. До конфликта в Донбассе там проживало более 250 тысяч человек. В городе также находится химический концерн "Стирол" и несколько угледобывающих предприятий.
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