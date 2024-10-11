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Суд приговорил 22-летнего жителя Томска к тюремному заключению за попытку поджога

1:12
Происшествия

Об этом стало известно 10 октября от Объединённой пресс-службы судейского сообщества Томской области. 

Суд приговорил 22-летнего жителя Томска к тюремному заключению за попытку поджога
Фото: flickr.com by dnak, CC BY 2.0

Молодой человек был признан виновным в попытке совершить диверсию, пишет Tomsk.mk.ru. В апреле 2023 года преступник разместил объявление в интернете о поиске подработки. В мессенджере ему предложили найти соучастников для поджога объектов железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе, преступник заинтересовался этим предложением и начал искать сообщников и необходимые инструменты для поджога.  Он предложил двум знакомым участвовать в диверсии, но они отказались. Тогда обвиняемый сам подготовил всё необходимое для поджога, но не успел осуществить свои планы.

Действия преступника были выявлены и остановлены УФСБ России по Томской области. 

На суде молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание: 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, из которых 2 года он проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима.

Уточнения

Диве́рсия (от лат. diversio — «расхождение, разнообразие») — скрытные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) или отдельных людей — диверса́нтов — по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели.
 

Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи.
 

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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