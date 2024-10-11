За продажу сведений украинским спецслужбам осудили женщину

Свердловский областной суд вынес приговор жительнице Нижнего Тагила Виктории Мухаметовой, осудив ее на 12 лет и 6 месяцев колонии по делу о государственной измене.

Фото: flickr.com by Brian Turner, CC BY 2.0

Вместе со своим супругом Мухаметова, получая денежное вознаграждение, передавала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Признать Мухамедову виновной и назначить ей 12 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — сказано в приговоре.

Согласно информации, женщина работала оператором копировальных и множительных машин в отделе полиграфии и технической документации на АО "Уралвагонзавод". Она была приговорена к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 300 тыс. рублей за передачу спецслужбам Украины сведений военно-технического характера об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

В апреле 2023 года Мухаметова и её супруг были задержаны в Нижнем Тагиле по подозрению в передаче за денежное вознаграждение спецслужбам Украины сведений военно-технического характера. Обвинение предъявлено по статье "Государственная измена". Процесс над супругом осуждённой продолжается в закрытом режиме.

Уточнения

Госуда́рственная изме́на - преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против суверенитета государства его гражданином (верноподданным).





Ни́жний Таги́л - город областного значения в Свердловской области России, второй по численности населения город в области после Екатеринбурга. Административный центр Горнозаводского управленческого округа.



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