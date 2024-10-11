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На 6,5 лет приговорили жителя Томска за подготовку диверсии

1:16
Происшествия

Томский областной суд признал 22-летнего местного жителя виновным в подготовке к диверсионной деятельности и содействии диверсионной деятельности. Об этом сообщает Tomsk.mk.ru.

На 6,5 лет приговорили жителя Томска за подготовку диверсии
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, CC BY 2.0

Как сообщает следствие, в апреле 2023 года молодой человек разместил объявление о поиске подработки. Ему поступило предложение найти соучастников и поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Подсудимый проявил интерес к этому предложению и предпринял действия по поиску сообщников и орудий преступления.

Молодой человек предложил двум своим знакомым принять участие в диверсии, но получил отказ. Тогда он самостоятельно подготовил все необходимое для поджога железнодорожных объектов, однако реализовать задуманное не успел. Преступные действия были выявлены, пресечены и расследованы УФСБ России по Томской области.

На суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил молодого человека к 6 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых 2 года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Уточнения

Томск - город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи.
 

Диве́рсия (от лат. diversio - "расхождение, разнообразие") — скрытные специальные мероприятия диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) или отдельных людей — диверса́нтов - по выводу из строя наиболее важных объектов или их элементов путём подрыва, поджога, затопления, а также применением иных способов разрушения, не связанных с ведением боя для достижения цели.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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