Суд в Москве освободил Юлию Логинову, обвиняемую в торговле детьми

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Это решение было принято после года её ареста. Теперь женщине запрещено покидать регион и пользоваться интернетом. На Юлии Логиновой лежит ответственность за 15 детей, но не все из них являются её родными — следствие считает, что некоторые из них могли быть предметом торговли.

Фото: commons.wikimedia.org by Джозефин Бизли, CC BY-SA 4.0

Преображенский суд Москвы изменил меру пресечения для Логиновой, удовлетворив просьбу следствия. Она была освобождена прямо в зале суда.

Теперь Логинова не имеет права без разрешения следователя покидать свое жильё или выезжать за пределы Московской области. Также она не сможет использовать интернет и мобильную связь, кроме вызовов экстренных служб, отправлять электронные письма или сообщения, получать посылки и общаться с участниками дела.

Два месяца назад Логинова признала свою вину и начала сотрудничать со следствием, как сообщают источники ТАСС.

Уточнения

Сле́дственный изоля́тор (СИЗО) — пенитенциарное учреждение (место содержания под стражей), обеспечивающее изоляцию следующих категорий подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых.



Торго́вля людьми́ или контраба́нда люде́й — уголовно наказуемое преступление, одна из форм рабства.



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