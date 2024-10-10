Суд в Москве освободил Юлию Логинову, обвиняемую в торговле детьми

Это решение было принято после года её ареста. Теперь женщине запрещено покидать регион и пользоваться интернетом. На Юлии Логиновой лежит ответственность за 15 детей, но не все из них являются её родными — следствие считает, что некоторые из них могли быть предметом торговли.
Преображенский суд Москвы изменил меру пресечения для Логиновой, удовлетворив просьбу следствия. Она была освобождена прямо в зале суда.
Теперь Логинова не имеет права без разрешения следователя покидать свое жильё или выезжать за пределы Московской области. Также она не сможет использовать интернет и мобильную связь, кроме вызовов экстренных служб, отправлять электронные письма или сообщения, получать посылки и общаться с участниками дела.
Два месяца назад Логинова признала свою вину и начала сотрудничать со следствием, как сообщают источники ТАСС.
Сле́дственный изоля́тор (СИЗО) — пенитенциарное учреждение (место содержания под стражей), обеспечивающее изоляцию следующих категорий подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осуждённых.
Торго́вля людьми́ или контраба́нда люде́й — уголовно наказуемое преступление, одна из форм рабства.
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