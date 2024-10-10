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Почему кубанскому бизнесмену уже почти 10 лет не дают вернуться в Россию

4:10
Происшествия

Бизнесмен Александр Ярчук, бывший гендиректор краснодарской фирмы "Гравитон", уже почти 10 лет не может вернуться в Россию.

Почему кубанскому бизнесмену уже почти 10 лет не дают вернуться в Россию
Фото: Flickr by Joe Gratz, PDM

В 2015 году он сбежал в Австрию, скрываясь от уголовного преследования, однако еще пять лет назад с него сняли все обвинения. Казалось бы, путь на родину открыт. Однако районный суд Краснодара решил иначе и встал на сторону его бывшего партнера, который по своим причинам готов засудить Ярчука. И не смутило даже решение Верховного суда, который снял с предпринимателя все обвинения.

Газета.Ru, проведя собственное расследование, напоминает, что началось все еще в далеком 2015 году. Претензии компании, которой управлял Ярчук, предъявила налоговая. К слову, фирма некогда являлась одной из крупнейших строительных компанией на юге России. Против Ярчука было возбуждено дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Сумма ущерба в итоге составила 967 млн рублей, однако вскоре Ярчук долг погасил. Однако в Россию Ярчуку так и не удалось попасть, поскольку бывший партнер Ризван Солтанов возбудил против него новое уголовное дело.

Когда Ярчук улетел в Австрию, Солтанов взял компанию под свой контроль. Когда Солтанов понял, что Ярчук не готов отдать ему компанию, более того, намерен разделить все совместные активы, то сильно обеспокоился. В 2018 году он даже прилетел в Вену, заявив бывшему партнеру, что теперь все их совместные активы принадлежат ему. Встретив отпор, Солтанов от имени компании предъявил Ярчуку финансовые претензии. Якобы Ярчук заключал фиктивные сделки по приобретению труб при реконструкции Туапсинского НПЗ. Сумма претензий составила 5,4 млрд рублей. В результате многолетних споров Верховный суд отказал во взыскании с Ярчука в пользу "Гравитона" этих денег.

Однако и на этом все не закончилось. В 2019 году Ярчука обвинили в мошенничестве при оплате товара голландской фирмы Andre Funk Werksvertretung Bartels. Однако Ярчук настаивал на том, что его подписи на договорах с Андре Функом, учредителем голландской фирмы, поддельные. Задолженность перед "Гравитоном" Ярчук также не признавал.

Прокуратура Краснодарского края инициировала еще ряд проверок, однако почти все они закончились отказом в возбуждении уголовного дела. Только одно уголовное дело было все-таки возбуждено, рассматривалось оно в Прикубанском районном суде Краснодара, который возглавляет Рустем Трахов, знакомый Солтанова. В результате Ярчука обвинили в использовании поддельных документов и мошеннических схем, чтобы вывести деньги через подконтрольные компании. 28 июня 2024 года Ярчук был признан виновным в злоупотреблении полномочиями, его обязали выплатить компании 5,4 млрд.

Адвокаты Ярчука указывают на очевидные нарушения и противоречия в доказательствах. В результате Ярчук обратился к депутатам и членам СФ. На данный момент на имя главы СК Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова направлены обращения с просьбой взять на контроль вопросы расследования уголовных дел.

Депутат Госдумы Артем Кирьянов отмечает, что Солтанов прибегнул к финансовым манипуляциям в попытках обанкротить Ярчука. Но особо тревожит участие в конфликте представителей силовых ведомств Краснодарского края, что дает повод задуматься о коррупции внутри региональной судебной системы

Возможно, теперь открываются перспективы для более глубокого расследования и возможных арестов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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