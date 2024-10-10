Более 530 иностранных граждан задержаны в ходе обыска хостела в Москве

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно информации, предоставленной Главным следственным управлением Следственного комитета Москвы, московские следователи провели обыски в хостеле, расположенном на юго-западе города, в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. В результате данных мероприятий в отдел полиции были доставлены более 530 иностранных граждан.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

"В рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества (ст. 282.2 УК РФ)… получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле",- сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, все задержанные иностранные граждане были доставлены в полицию для проверки соблюдения ими миграционного законодательства и возможного выявления других нарушений. Кроме того, были задержаны и доставлены в московское подразделение Следственного комитета администраторы хостела, в котором проводились обыски.

Уточнения

Хостел (англ. hostel "общежитие") — система размещения, предоставляющая своим постояльцам на короткий или длительный срок жильё, представляющее собой, как правило, спальное место без дополнительных удобств в комнате.



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