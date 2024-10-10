В доме-корабле в Москве пожар унес жизни людей

Согласно информации, предоставленной пресс-службой МЧС, в квартире, расположенной в так называемом "Доме-корабле" на Большой Тульской улице в Москве, были обнаружены тела мужчины и женщины после пожара.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, CC BY-SA 3.0

Ранним утром в квартире жилого дома, известного как "Дом-корабль", расположенного на Большой Тульской улице в Москве, произошел пожар. Его площадь составила 55 квадратных метров. В ходе тушения пожара были спасены 14 жильцов дома, еще порядка 80 человек эвакуировались самостоятельно. На данный момент пожар полностью ликвидирован.

Предварительной причиной возникновения пожара, по информации Главного следственного управления Следственного комитета Москвы, стала неисправная электропроводка. В ведомстве также сообщили, что на месте происшествия работают следователи, начата доследственная проверка, назначены соответствующие экспертизы. Кроме того, на месте пожара находится межрайонный прокурор.

Этот уникальный жилой дом, получивший прозвища "Дом-корабль", "Титаник", "дом атомщиков", "дом холостяка" и "лежачий небоскреб", начали строить в 1970-х годах, а завершили в 1986 году. Он выполнен в стиле постмодернизма по проекту архитекторов Владимира Бабада и Всеволода Воскресенского и отличается своими колоссальными размерами — его длина составляет 400 метров, а в нем расположено 980 квартир.

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