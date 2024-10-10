В Кузбассе под обвалами породы остаются люди

В результате обрушения породы на участке Моховского угольного разреза компании "Кузбассразрезуголь" два человека оказались под завалами. Один из них был найден, но второй до сих пор не вышел на связь. Сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство угольной промышленности региона.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, PDM

Одного пострадавшего, машиниста бульдозера, уже доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания необходимой помощи. В данный момент ведутся спасательные работы сотрудниками предприятия и горноспасательной службы, направленные на разбор горной массы и обнаружение, освобождение машиниста буровой установки, который с момента обрушения пока не вышел на связь.

Ранее региональное управление Следственного комитета Российской Федерации сообщало, что в ночь на четверг на Моховском угольном разрезе, который является филиалом АО "УК "Кузбассразрезуголь", произошло внезапное обрушение грунта и породы во время добычи угля открытым способом. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

Как сообщила сама компания, ночью на угольном разрезе произошло смещение горной породы. В зоне этого смещения оказались двое работников — машинист бульдозера и машинист буровой установки.

Уточнения

"Кузбассразрезуголь" (КРУ, РТС: KZRU ) — российская угольная компания, вторая в стране по объёму добычи. Полное название компании — Акционерное общество "Угольная компания "Кузбассразрезуголь"". Главный офис — в Кемерове.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.