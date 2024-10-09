В Гонконге коллекторы раскидали деньги по улицам

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Гонконге коллекторы решили необычным способом найти должника — они раскидали деньги по улицам.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

По информации South China Morning Post, коллекторы разбросали $128 в виде банкнот по 10 гонконгских долларов (примерно $1,3) в районе Сёнвань. К каждой купюре прикрепили уведомление с фотографией и данными бизнесмена, который не вернул долг.

56-летний мужчина, который нашёл большую часть разбросанных денег, отнёс их в полицию. В настоящее время уголовный розыск центрального округа Гонконга проводит расследование по этому делу.

Тем временем, в России средний размер платежей должников коллекторским агентствам в начале 2024 года превысил 5 тыс. рублей в месяц. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в марте этот показатель достиг 5,3 тыс. рублей, а с января по март платежи увеличились на 13,8%.

Уточнения

Гонко́нг (иер. 香港, англ. Hong Kong, кант. Hoeng¹gong², Хёнкон?, пут. Сянга́н?), полное название — Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (иер. трад. 香港特別行政區, упр. 香港特别行政区, ютпхин: Hoeng¹gong² Dak⁶bit⁶ Hang⁴zing³keoi¹, йель: Heūnggóng Dahkbiht Hàhngjingkēui, кант.-рус.: Хёнкон Такпит Ханчинкхёй, пиньинь: Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū, палл.: Сянган Тэбе Синчжэнцюй, англ. Hong Kong Special Administrative Region) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.



До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.



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