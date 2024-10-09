Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поговорим о финансах: Силуанов высказался о создании новой финансовой рассчетно-платежной системы в БРИКС
Назван продукт, помогающий бороться с депрессией
Дорога в пропасть: в Крыму рассказали, куда приведет план узурпатора Зеленского
Кровавый удар: израильские ВВС атаковали по центру спасения в Ливане
Ливанская разведка задержала двух сирийцев по подозрению в шпионаже в пользу Израиля
В ГАИ рассказали, сколько можно выпить безалкогольного пива водителю за рулем
Защитник свободы слово: Кличко заявил о недопустимости давления государства на СМИ
Что делать, если собака укусила человека или другого питомца
Стал ключом от фронта: на Западе назвали взятие Угледара фактором обрушения обороны ВСУ

В Гонконге коллекторы раскидали деньги по улицам

1:07
Происшествия

В Гонконге коллекторы решили необычным способом найти должника — они раскидали деньги по улицам.

В Гонконге коллекторы раскидали деньги по улицам
Фото: freepik.com by bearfotos, PDM

По информации South China Morning Post, коллекторы разбросали $128 в виде банкнот по 10 гонконгских долларов (примерно $1,3) в районе Сёнвань. К каждой купюре прикрепили уведомление с фотографией и данными бизнесмена, который не вернул долг.

56-летний мужчина, который нашёл большую часть разбросанных денег, отнёс их в полицию. В настоящее время уголовный розыск центрального округа Гонконга проводит расследование по этому делу.

Тем временем, в России средний размер платежей должников коллекторским агентствам в начале 2024 года превысил 5 тыс. рублей в месяц. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в марте этот показатель достиг 5,3 тыс. рублей, а с января по март платежи увеличились на 13,8%.

Уточнения

Гонко́нг (иер. 香港, англ. Hong Kong, кант. Hoeng¹gong², Хёнкон?, пут. Сянга́н?), полное название — Специа́льный администрати́вный райо́н Гонко́нг (иер. трад. 香港特別行政區, упр. 香港特别行政区, ютпхин: Hoeng¹gong² Dak⁶bit⁶ Hang⁴zing³keoi¹, йель: Heūnggóng Dahkbiht Hàhngjingkēui, кант.-рус.: Хёнкон Такпит Ханчинкхёй, пиньинь: Xiānggǎng Tèbié Xíngzhèngqū, палл.: Сянган Тэбе Синчжэнцюй, англ. Hong Kong Special Administrative Region) — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Военные новости
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области Аудио 
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины
Авто
Эксперт рассказал, зачем перекупщики подносят лист бумаги к выхлопной трубе машины Аудио 
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Туризм
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Крылатые ракеты JASSM. Точное натовское оружие большой дальности против русских Дмитрий Плотников Всё об Адаме и Еве: твёрдые научные объяснения для желающих знать Игорь Буккер Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Рецепты горячих бутербродов: идеально подойдут на завтрак
Последние материалы
Как даже жилистое мясо сделать мягким и сочным
Сохраняем зимний запас: пошаговая инструкция по длительному хранению моркови
Interfax: США против расширения израильских операций в Ливане
Как приготовить салат из свеклы с кальмарами
Осьминоги командуют рыбами и наказывают "ленивых" ударами щупалец
Попытка теракта в Смоленске: россиянин хотел взорвать МВД
Бьюти-блогеры поделились новым методом борьбы с отёками без патчей и массажа
Древние маршруты: как Homo sapiens колонизировали Сицилию
Парковка "впритык" к бордюру без камеры и парктроника — легко и просто
Россиянам рассказали, как повысить давление без таблеток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.