Попытка теракта в Смоленске: россиянин хотел взорвать МВД

1:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Смоленске предотвращён теракт в здании управления МВД. ФСБ сообщила, что 30-летний житель Тверской области пытался пронести взрывное устройство, замаскированное под папку с документами. Он попытался войти в здание, но был остановлен полицейскими.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0

При задержании произошёл взрыв, в результате которого пострадали трое человек, включая самого злоумышленника. Как сообщают СМИ, имя преступника уже стало известно, однако его жена и мать утверждают, что информация о задержании неверна.

По данным ФСБ, мужчина пытался пронести самодельное устройство и получил травмы во время задержания. Два сотрудника полиции также получили контузии. Их жизни вне опасности, и они были направлены в больницу.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что региональные власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим. Он поблагодарил полицейских за их смелость и профессионализм.

После инцидента спецслужбы проверили автомобиль преступника и нашли в нём подозрительный предмет, который был уничтожен на месте. Улица Дзержинского была перекрыта, а на место прибыли сапёры и кинологи.

По информации ИА Регнум, имя злоумышленника — Дмитрий Д., электрик из Твери. Он приехал в Смоленск на своём автомобиле Citroën и попытался войти в УМВД с папкой, в которой находилась взрывчатка. Взрыв произошёл в момент его задержания.

Уточнения

Смоле́нск — город на западе России, административный, промышленный и культурный центр Смоленской области.



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