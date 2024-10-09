Вора Семипалатинского нашли повешенным в карельской тюрьме

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Находившегося в местах лишения свободы вора в законе Айткали Маймушева, более известного под прозвищем Леха Семипалатинский, обнаружили повешенным в исправительной колонии строгого режима, где он отбывал наказание. Об этом сообщает информационное агентство "Прайм Крайм".

Фото: flickr.com by Харшлайт, CC BY 2.0

С конца прошлого года Маймушев отбывал очередной срок наказания в исправительной колонии №1, расположенной в поселке Надвоицы Республики Карелия. 10 июля 2023 года Московский городской суд приговорил Маймушева к девяти годам лишения свободы. Он был осужден за преступный статус вора в законе, а также за незаконное хранение наркотических средств.

Маймушев считался одним из старейших воров в законе Казахстана. Он получил свою криминальную кличку и был посвящен в высшее преступное звание в 1997 году. После этого он начал активно пропагандировать преступные идеи и объединять под ними лиц, вовлеченных в криминальную деятельность.

Уточнения

"Воры́ в зако́не" ("воры́" или "зако́нники") — члены преступного мира, относящиеся к его элите и пользующиеся значительным авторитетом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.