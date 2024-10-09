Атака с беспилотника: ВСУ использовали БПЛА для удара по Горловке

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило об атаке украинских войск на центр Горловки с помощью беспилотного летательного аппарата.

Фото: wikimedia.org by C.Stadler/Bwag, CC BY-SA 4.0

По данным СЦКК, в 20:00 украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки. К счастью, никто не пострадал, но инцидент вызвал серьезную тревогу среди местных жителей.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что дрон ВСУ попал в дерево возле приемного отделения роддома, но не причинил никакого ущерба. Однако это инцидент является очередным свидетельством агрессивных действий украинских войск в отношении мирного населения ДНР.

Кроме того, СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Горловки и Петровскому району Донецка. Эти обстрелы являются прямым нарушением международного гуманитарного права и представляют серьезную угрозу для жизни и безопасности местных жителей.