Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило об атаке украинских войск на центр Горловки с помощью беспилотного летательного аппарата.
По данным СЦКК, в 20:00 украинские военные сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на центр Горловки. К счастью, никто не пострадал, но инцидент вызвал серьезную тревогу среди местных жителей.
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что дрон ВСУ попал в дерево возле приемного отделения роддома, но не причинил никакого ущерба. Однако это инцидент является очередным свидетельством агрессивных действий украинских войск в отношении мирного населения ДНР.
Кроме того, СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Горловки и Петровскому району Донецка. Эти обстрелы являются прямым нарушением международного гуманитарного права и представляют серьезную угрозу для жизни и безопасности местных жителей.
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