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Донецк под огнем: ВСУ обстреляли Петровский район кассетными боеприпасами

1:27
Происшествия

Утром украинские формирования подвергли интенсивному артобстрелу Петровский район Донецка, применив, в том числе, кассетные боеприпасы.

Донецк под огнем: ВСУ обстреляли Петровский район кассетными боеприпасами
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), первый обстрел был зафиксирован ещё до рассвета, в 07:40 утра. По Кураховскому направлению в сторону Петровского района были выпущены три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.

Спустя полтора часа, в 9:05 обстрел возобновился. В течение следующих 50 минут украинские войска выпустили по Петровскому району ещё восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Петровский район, расположенный на западной окраине Донецка, с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Использование артиллерийских орудий калибра 155 мм, стандартного для стран НАТО, стало возможным после того, как страны Запада начали поставки на Украину тяжелого вооружения, включая американские гаубицы M777, немецкие САУ PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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