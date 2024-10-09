Нештатная посадка в Омске: пилоты посадили самолет с не убранными шасси

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром 7 октября пассажирский лайнер, следовавший рейсом Уфа — Омск, совершил посадку с не убранными шасси. Об этом пишет издание gorod55.ru.

Фото: flickr.com by Bill Abbott, CC BY-SA 2.0

В понедельник, в начале шестого утра по московскому времени, авиалайнер RRJ-95 авиакомпании "Азимут" взял курс из столицы Башкирии в Омск. Номер рейса — AZO6049.

Уже находясь в воздухе, экипаж обнаружил неполадку: посадочные шасси самолёта остались в выпущенном положении. Пилоты немедленно доложили о ситуации диспетчерской службе. Благодаря благоприятным метеоусловиям — хорошей видимости и достаточной высоте облачности — было принято решение не объявлять сигнал бедствия. Вместо этого, экипаж запросил разрешение на ожидание в зоне ожидания на высоте 5000 футов.

Несмотря на спокойствие экипажа, в 5:25 на пульт диспетчеров поступил сигнал тревоги с борта воздушного судна. Диспетчерская служба аэропорта, в свою очередь, предприняла все необходимые действия для обеспечения безопасного возвращения самолета.

В итоге, рейс AZO6049 успешно приземлился в аэропорту назначения, хоть и с небольшим опозданием.

Уточнения

Ша̀сси (фр. châssis — рама, каркас) наземного транспортного средства — основа конструкции, на которой закреплены кузов, мотор, трансмиссия, ходовая.

