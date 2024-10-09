Нештатная посадка в Омске: пилоты посадили самолет с не убранными шасси

Утром 7 октября пассажирский лайнер, следовавший рейсом Уфа — Омск, совершил посадку с не убранными шасси. Об этом пишет издание gorod55.ru.
В понедельник, в начале шестого утра по московскому времени, авиалайнер RRJ-95 авиакомпании "Азимут" взял курс из столицы Башкирии в Омск. Номер рейса — AZO6049.
Уже находясь в воздухе, экипаж обнаружил неполадку: посадочные шасси самолёта остались в выпущенном положении. Пилоты немедленно доложили о ситуации диспетчерской службе. Благодаря благоприятным метеоусловиям — хорошей видимости и достаточной высоте облачности — было принято решение не объявлять сигнал бедствия. Вместо этого, экипаж запросил разрешение на ожидание в зоне ожидания на высоте 5000 футов.
Несмотря на спокойствие экипажа, в 5:25 на пульт диспетчеров поступил сигнал тревоги с борта воздушного судна. Диспетчерская служба аэропорта, в свою очередь, предприняла все необходимые действия для обеспечения безопасного возвращения самолета.
В итоге, рейс AZO6049 успешно приземлился в аэропорту назначения, хоть и с небольшим опозданием.
Ша̀сси (фр. châssis — рама, каркас) наземного транспортного средства — основа конструкции, на которой закреплены кузов, мотор, трансмиссия, ходовая.
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