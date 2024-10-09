На главном железнодорожном вокзале Ярославля предотвратили теракт

По информации SHOT, неизвестные прикрепили взрывное устройство к поезду, который прибыл утром на станцию.
Поезд приехал на вокзал Ярославль-Главный в субботу около восьми часов. Во время проверки сотрудники нашли подозрительный предмет с проводами, прикреплённый к 47-му вагону (всего их было 61). Место происшествия оцепили и вызвали экстренные службы.
Кинологи с собаками и взрывотехники осмотрели поезд. Устройство решили уничтожить на месте. Взрыв не произошёл, цистерна и сам поезд остались целыми.
Устройство отправили на экспертизу, и при его осмотре силовики обнаружили все признаки самодельного взрывного устройства, внутри была взрывчатка.
Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора.
Яросла́вль — город в России, административный центр Ярославской области.
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