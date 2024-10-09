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Криминальный священник: в Белгороде задержали священника-убийцу

1:32
Происшествия

В официальных судебных документах, доступных РИА Новости, отражено мнение следствия о том, что священник Станислав Дементеев, военнослужащий Игорь Селютин и бизнесмен Степан Морозов, задержанные по обвинению в серии убийств.

Криминальный священник: в Белгороде задержали священника-убийцу
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Морозов и Дементеев обвиняются в убийствах, похищениях и вымогательствах, произошедших с 1997 по 2017 год в Белгородской области. По данным следствия, они могут обладать значительными связями в преступном мире.

Следствие выразило опасения, что указанные лица, оставаясь на свободе, способны уйти от уголовной ответственности, скрывшись от органов предварительного следствия и самого суда, а также могут вступить в сговор с соучастниками для фабрикации доказательств своей невиновности.

Уголовное дело было инициировано в 2018 году после сообщения о пропавшем человеке в Белгороде и впоследствии передано в Главное следственное управление Следственного комитета. В рамках дела соединены и другие случаи убийств, похищений, исчезновений и вымогательств.

В ходе расследования были назначены дактилоскопические исследования, психолого-психиатрические экспертизы, проведены обыски, изъяты доказательства и выполнены следственные эксперименты. Также были допрошены свидетели и потерпевшие, а проведение очных ставок уже состоялось, хотя сбор улик продолжается.

Уточнения

Бе́лгород — город на юге средней полосы европейской части России, административный центр Белгородской области. Образует одноимённый городской округ.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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