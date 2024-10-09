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Дым от взрывов: ДНР сообщает о многократных обстрелах со стороны Украины

Происшествия

По информации от делегации Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации по борьбе с военными правонарушениями Украины (СЦКК), в течение последних суток украинские военные силы осуществили 19 вооруженных атак на территорию ДНР, используя при этом 58 единиц боеприпасов.

Дым от взрывов: ДНР сообщает о многократных обстрелах со стороны Украины
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Как было заявлено в официальном сообщении представительства ДНР, которое было распространено через их Telegram-канал, из всех зафиксированных атак две были направлены на донецкое направление, в то время как оставшиеся семнадцать инцидентов произошли на горловском направлении. Подчеркивается, что всего подразделениями Вооруженных формирований Украины было выпущено 58 боеприпасов.

Представительство ДНР также сообщило о трагических последствиях обстрелов, в результате которых погибли трое мирных жителей. Это увеличение насилия произошло после того, как в предыдущие сутки было зарегистрировано 26 случаев обстрелов.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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