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В Тольятти найдены убитыми дети 5 и 2 лет

1:29
Происшествия

Вечером 8 октября 2024 года в многоквартирный дом на улице Лизы Чайкиной в Тольятти были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Согласно информации издания "Комсомольская правда — Самара", причиной вызова экстренных служб стало убийство двух детей 5 и 2 лет.

В Тольятти найдены убитыми дети 5 и 2 лет
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

В убийстве подозревается их 13-летняя сводная сестра. Как сообщается, она призналась матери в содеянном по телефону. Сейчас она находится под следствием. Как сообщают очевидцы, поиски подозреваемой начались еще в 19:00 — к прохожим в парке подходили и показывали фотографии, спрашивая, не видели ли они эту школьницу.

41-летняя Ирина и 32-летний Юрий воспитывали четверых дочерей — старшей 13 лет, средней 10 лет, а младшим было 5 и 2 года. В день убийства старшая осталась дома с младшими сёстрами, пока родители и 10-летняя дочь отлучились по своим делам, об этом сообщает "Комсомольская правда” со ссылкой на свои источники.

Как сообщается, убитых обнаружила десятилетняя дочь, когда родителей еще дома не было.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за убийство.

Уточнения

Толья́тти - город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района, будучи городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ Тольятти.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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