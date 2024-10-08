В Украине раздались взрывы во время воздушной тревоги

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В украинских городах Полтава и Кременчуг раздались взрывы во время воздушной тревоги. Местный телеканал "Общественное" пишет об этих событиях.

Фото: United States Air Force by Unknown author, PDM

Согласно информации с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 22:10 по московскому времени воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Напомним, что ночью 8 октября в Одессе пошёл ко дну десантный флот Незалежной. Он готовился атаковать полуостров. По сообщению Сергея Лебедева, наши войска нанесли удары по украинскому флоту после того, как начали разгружать суда.

Уточнения



Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей и 41 167 336 человек наличного населения (34-е место в мире).



Взрыв — быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со значительным выделением энергии в небольшом объёме за короткий промежуток времени и приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду вследствие высокоскоростного расширения продуктов взрыва.





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