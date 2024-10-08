Борьба со стихией: МЧС локализовали пожар в Самаре

Пожарные службы России сообщили, что пожар, охвативший площадь в 50 квадратных метров в концертном зале Самары, теперь под контролем.
Во вторник вечером МЧС России объявило о пожаре в концертном зале, который на тот момент не функционировал. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было. На тушение пожара были направлены 67 пожарных и 20 единиц техники.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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