Борьба со стихией: МЧС локализовали пожар в Самаре

Пожарные службы России сообщили, что пожар, охвативший площадь в 50 квадратных метров в концертном зале Самары, теперь под контролем.

Фото: t.me/mchs_official by МЧС России

Во вторник вечером МЧС России объявило о пожаре в концертном зале, который на тот момент не функционировал. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было. На тушение пожара были направлены 67 пожарных и 20 единиц техники.

Уточнения

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

