Пожар в самарском концертном зале: площадь возгорания 50 кв. м

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Самаре произошел пожар в концертном зале, охвативший площадь в 50 квадратных метров, включая чердак и второй этаж. На момент возгорания зал был закрыт, и никто не пострадал, как сообщает МЧС России через свой Telegram-канал.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, CC BY 4.0

В официальном сообщении указывается, что пожарные подразделения МЧС занимаются тушением возгорания в концертном зале. В операции по ликвидации пожара участвуют 67 пожарных и 20 единиц специальной техники.

Уточнения

Сама́ра — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара. Город трудовой и боевой славы (2016). Город трудовой доблести (2020).

