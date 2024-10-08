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Пожар в самарском концертном зале: площадь возгорания 50 кв. м

0:34
Происшествия

В Самаре произошел пожар в концертном зале, охвативший площадь в 50 квадратных метров, включая чердак и второй этаж. На момент возгорания зал был закрыт, и никто не пострадал, как сообщает МЧС России через свой Telegram-канал.

Пожар в самарском концертном зале: площадь возгорания 50 кв. м
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, CC BY 4.0

В официальном сообщении указывается, что пожарные подразделения МЧС занимаются тушением возгорания в концертном зале. В операции по ликвидации пожара участвуют 67 пожарных и 20 единиц специальной техники.

Уточнения

Сама́ра — город в Среднем Поволжье России, центр Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ Самара. Город трудовой и боевой славы (2016). Город трудовой доблести (2020).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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