В Кузбассе разоблачили мошенничество с поставками продуктов для бюджетных учреждений

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кузбассе возбуждено уголовное дело против директора и сотрудников коммерческой организации, подозреваемых в мошенничестве при поставках продуктов питания в бюджетные учреждения. Об этом пишет Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Кузбассу.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, CC0

По данным следствия, руководитель компании, используя подконтрольные структуры и их сотрудников, не исполнял условия заключенных контрактов. В результате вместо заявленных продуктов, таких как говяжья печень, поставлялась свиная, а сливочное масло заменялось маргарином или спредом. Ущерб от этих незаконных действий превысил 6,8 миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая касается мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. 8 октября в офисах и складских помещениях компании, а также по адресам проживания подозреваемых были проведены обыски. Как сообщил информированный источник, во время обысков в холодильных камерах, предназначенных для хранения продуктов, сотрудники правоохранительных органов не ощутили холод.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей.

