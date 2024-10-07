Шопинг отметила в баре: в Нижнем Новгороде на пенсионерку завели уголовное дело за трату денег с чужой банковской карты

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Уголовное дело завели на пенсионерку в Нижнем Новгороде за использование чужой банковской карты, сообщает Telegram-канал "Мой Нижний Новгород".

Фото: freepik.com by pch.vector, PDM

Согласно материалам дела, фигурантка нашла карту на улице. Вместо того чтобы сообщить об этом полиции или найти владельца, женщина решила потратить лежащие на карте деньги.

Судя по оповещениям из банка, которые пришли хозяину карты, пенсионерка купила за его счёт продукты и алкоголь, после чего отправилась в бар. Женщина успела потратить 7 тысяч рублей, после чего её задержала полиция.

В отношении жительницы Нижнего Новгорода заведено дело о краже, мерой пресечения до суда избрана подписка о невыезде.

Уточнения

Ба́нковская ка́рта (англ. bank card) — пластиковая, металлическая или виртуальная карта, обычно привязанная к одному или нескольким расчётным счетам в банке.



Ни́жний Но́вгород (в разговорной речи часто Нижний, c XIII по XVII век — Но́вгород Низо́вской земли́, с 7 октября 1932 года по 22 октября 1990 года — Го́рький) — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.



Кра́жа — тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.

