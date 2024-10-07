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В Кузбассе арестовали женщину за оправдание теракта в "Крокус Сити Холле"

1:21
Происшествия

Жительницу посёлка Темиртау, которая оправдала теракт, задержали после того, как её квартиру пришлось вскрывать спасателям. Об этом пишет Сiбдепо.

В Кузбассе арестовали женщину за оправдание теракта в "Крокус Сити Холле"
Фото: ru.freepik.com by macrovector

По информации следственного управления СКР по Кузбассу, женщину обвиняют в публичном оправдании терроризма. В марте 2024 года она разместила на своей странице в соцсети комментарии, которые оправдывали террористический акт в Московской области.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК РФ. Сотрудники ФСБ России по Кемеровской области обнаружили её противоправные действия в Интернете.

По данным ведомства, женщина опубликовала текст, в котором поддерживала теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл".

3 октября 2024 года суд решил заключить её под стражу до 23 ноября. Ранее она не приходила на следственные мероприятия и скрывалась от правоохранителей, поэтому было принято решение об аресте.

Для задержания женщины понадобилась помощь МЧС, так как она не открывала дверь. Правоохранители смогли попасть в квартиру, используя специальные средства,  для этого им пришлось срезать замок.

Уточнения

Террористический акт в «Крокус Сити Холле» (Красногорск) произошёл 22 марта 2024 года около 20:00 по московскому времени.

Кузнецкий угольный бассейн или Кузбасс — одно из самых крупных угольных месторождений мира.

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Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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