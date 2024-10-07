Прокуратура в Псковской области проверяет сообщения о массовой гибели бездомных животных

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры Псковской области, после публикаций о массовой гибели собак и кошек в городе Остров, ведомство начало проверку.

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"Прокуратурой области по сообщению из средств массовой информации о массовой гибели животных в Островском районе организована проверка", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. По итогам проведённой проверки, при наличии соответствующих оснований, прокуратурой будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее Псковское агентство информации сообщило, что по словам местной жительницы, 30 сентября в одном из дворов на улице Меркурьева были обнаружены тела пяти бездомных собак и двух домашних, а также двух кошек. Предположительно, причиной их гибели стало отравление сильнодействующим ядом.

Уточнения

Пско́вская о́бласть - субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа.

