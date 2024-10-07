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Маркетологи кисловодского санатория предстанут перед судом за мошенничество

1:23
Происшествия

Согласно сообщению Главного следственного управления СК РФ по СКФО, в Ставропольском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении двух сотрудников отдела маркетинга Центра медицинской реабилитации Министерства здравоохранения России в Кисловодске. Они обвиняются в присвоении денег отдыхающих.

Маркетологи кисловодского санатория предстанут перед судом за мошенничество
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

По данным следствия, Дудова и Куприкова, действуя совместно с бывшим директором "Луча" Владимиром Шекемовым и медицинским регистратором Еленой Луценко, входили в состав организованной преступной группы. Они незаконно присваивали денежные средства, предназначенные для оплаты медицинских услуг, и распоряжались ими по своему усмотрению.

"По данным следствия, фигурантки вместе с бывшими директором и медицинским регистратором центра, в составе организованной группы, в 2017 — 2020 годах похитили более 39,5 млн рублей, оплаченных отдыхающими за услуги. Министерству здравоохранения причинён ущерб в особо крупном размере", — говорится в сообщении СК РФ.

В ходе расследования было собрано достаточно доказательств для предъявления обвинений Дудовой и Куприковой. Их уголовные дела направлены в суд. Расследование в отношении Шекемова и Луценко всё ещё продолжается.

Уточнения

Санато́рий - лечебно-профилактическое учреждение, в котором для лечения и профилактики заболеваний используют природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.) в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой) при соблюдении определённого режима лечения и отдыха.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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Маркетологи кисловодского санатория предстанут перед судом за мошенничество
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