Глава СК поставил на контроль сообщения о плохой воде в Карелии

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Карелии обратилась через социальные сети к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, пожаловавшись, что местные власти длительное время не принимают мер по обеспечению жителей Пудожа питьевой водой. Об этом сообщает karelinform. ru.

Фото: Freepik by wirestock, PDM

Как отмечает женщина, в дома, социальные, образовательные и дошкольные учреждения поступает вода, в которой значительно превышена концентрация вредных веществ, включая хлороформ. Такая вода непригодна для потребления и бытовых нужд.

Несмотря на то, что воде присвоен первый класс опасности, по словам жительницы города, меры по разрешению этой ситуации не принимаются. Более того, многочисленные обращения местных жителей не привели к какому-либо результату.

В связи с этим СУ СК по Карелии начала проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о контроле хода процессуальной комиссии в центральном аппарате ведомства.

Уточнения

Хлорофо́рм - органическое химическое соединение с формулой CHCl 3 . При нормальных условиях — бесцветная летучая жидкость c эфирным запахом и сладким вкусом. Возможны отравления фосгеном при работе с хлороформом, который долго хранился на свету в тёплом месте.



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