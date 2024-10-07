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Глава СК поставил на контроль сообщения о плохой воде в Карелии

1:05
Происшествия

Жительница Карелии обратилась через социальные сети к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, пожаловавшись, что местные власти длительное время не принимают мер по обеспечению жителей Пудожа питьевой водой. Об этом сообщает karelinform. ru.

Глава СК поставил на контроль сообщения о плохой воде в Карелии
Фото: Freepik by wirestock, PDM

Как отмечает женщина, в дома, социальные, образовательные и дошкольные учреждения поступает вода, в которой значительно превышена концентрация вредных веществ, включая хлороформ. Такая вода непригодна для потребления и бытовых нужд.

Несмотря на то, что воде присвоен первый класс опасности, по словам жительницы города, меры по разрешению этой ситуации не принимаются. Более того, многочисленные обращения местных жителей не привели к какому-либо результату.

В связи с этим СУ СК по Карелии начала проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о контроле хода процессуальной комиссии в центральном аппарате ведомства.

Уточнения

Хлорофо́рм - органическое химическое соединение с формулой CHCl3. При нормальных условиях — бесцветная летучая жидкость c эфирным запахом и сладким вкусом. Возможны отравления фосгеном при работе с хлороформом, который долго хранился на свету в тёплом месте.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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