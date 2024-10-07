ВГТРК атаковали хакеры

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Внутренние сервисы ВГТРК и система онлайн-вещания перестали работать из-за хакерской атаки. Об этом сообщает издание "Газета.ru”.

Фото: Wikimedia Commons by Plad02, CC BY-SA 4.0

"Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени", — сообщает источник газеты.

Официальные сайты каналов не открываются. Сервер выдает ошибку 503.

Напомним, в медиа холдинг ВГТРК входят "Россия 1”, "Россия 24”, "Россия Культура”, региональные телерадиокомпании, радиостанции "Радио России”, "Маяк”, "Культура”, "Вести ФМ”, "Юность”, а также зарубежный канал "РТР-Планета” и круглосуточный информационный канал "Россия 24”.

Уточнения

Всеросси́йская госуда́рственная телевизио́нная и радиовеща́тельная компа́ния (ВГТРК) — федеральное государственное унитарное предприятие России, осуществляющее теле- радио- и интернет-вещание.





Хакерская атака - в настоящее время под словосочетанием понимается "Покушение на систему безопасности".



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