Король гор Монтаны доведет до сумы и тюрьмы

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Владельца ранчо из штата Монтана приговорили к шести месяцам тюремного заключения за использование эмбрионов архаров для создания гигантских гибридов горных баранов с целью продажи в охотничьи хозяйства.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rocky_mountain_bighorn_sheep_ram_male_buck_animal.jpg by Biggins Dean, U.S. Fish and Wildlife Service

81-летний Артур "Джек" Шубарт (Arthur "Jack” Schubarth) в сговоре с другими лицами договорился клонировать эмбрионы находящихся под угрозой исчезновения горных баранов и использовать их для выведения гибридного вида, сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Обвинения против Шубарта связаны не с самим клонированием, а с незаконной торговлей дикими животными. Он импортировал в Соединенные Штаты эмбрионы от подвида архара, горного барана Марко Поло, который обитает в Киргизии. Затем Шубарт отправлял генетический материал в лабораторию, где были созданы клонированные эмбрионы, которые он имплантировал самкам овец на своем ранчо.

Его усилия привели к рождению одного чистокровного самца аргали Марко Поло, которого он назвал Король гор Монтаны, или ММК (Montana Mountain King, или MMK).

Скрещивание самца MMK с овцой должно было дать гибридное потомство, которое крупнее среднего самца архара Марко Поло. Он может весить свыше 300 фунтов (661 кг) и иметь рога длиннее 5 футов (1,5 м).

Шубарт продал часть семени MMK другим заводчикам, а также одного из прямых потомков за $10 000.

"Преступное поведение Шубарта не соответствует тому, как жители Монтаны относятся к нашей популяции диких животных, — заявил прокурор США по округу Монтана Джесси Ласлович (Jesse Laslovich). — Действительно, его действия угрожали местным видам диких животных Монтаны только потому, что он и его сообщники хотели заработать больше денег".

Обвиняемому предписано выплатить $20 000 за нарушение природоохранного закона Лейси (Lacey Act), который направлен на предотвращение ввоза в США незаконно добытых диких животных и их частей, и $4 000 в Национальный фонд охраны рыбных ресурсов и дикой природы.

Окружной судья США Брайан Моррис (Brian Morris) с трудом вынес приговор Шубарту, учитывая его возраст и отсутствие судимостей, а также за желание отговорить кого-либо еще от попыток "изменить генетический состав существ" на Земле, сообщает AP.

Обитающие в Центральной Азии горные бараны Марко Поло защищены Законом об исчезающих видах и Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Они также запрещены в Монтане для защиты местных овец от болезней и сохранения "генетической целостности" популяций диких овец, говорится в заявлении помощника директора Управления по обеспечению соблюдения законов Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США Эдварда Грейса (Edward Grace).

За время действия преступного плана Шубарта по меньшей мере две овцы сдохли от хронического гранулематозного энтерита крупного рогатого скота, так называемой болезни Джона.

Уточнения

Архар или го́рный бара́н, или аргали, аркар, качкар (лат. Ovis ammon) — парнокопытное млекопитающее из семейства полорогих, обитающее в горных районах Средней и Центральной Азии, в том числе и на юге Сибири.



Гибри́д (от лат. hibrida, hybrida — «помесь») — организм или клетка, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм.



Монта́на (англ. Montana) — штат на северо-западе США, 41-й штат, присоединившийся к союзу.

