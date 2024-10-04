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ФСБ раскрывает детали теракта в Крокус Сити Холл

Западные спецслужбы и религиозные группировки: ФСБ раскрывает детали теракта в Крокус Сити Холл
1:14
Происшествия

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил о том, что террористы, напавшие на концертный комплекс "Крокус Сити Холл", были целенаправленно завербованы среди таджикской диаспоры в России. Об этом пишет ресурс "Вести Подмосковья" со ссылкой на ТАСС.

Западные спецслужбы и религиозные группировки: ФСБ раскрывает детали теракта в Крокус Сити Холл
Фото: Wikipedia by Администрация Президента России, CC BY 4.0

По информации Бортникова, вербовщики, являющиеся членами террористической организации "Вилаят Хорасан"*, они действовали из Афганистана, используя интернет для поиска и вербовки потенциальных исполнителей.

При этом они концентрировали свои усилия на представителях таджикской диаспоры в России.

В своем выступлении на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане, Бортников также отметил, что к теракту в Красногорске причастны как члены "Вилаята Хорасан"*, так и Служба безопасности Украины, находящаяся под контролем западных разведок.

Глава ФСБ подчеркнул, что боевики из радикальных группировок всегда были привлекательной мишенью для вербовки как со стороны экстремистских организаций, так и со стороны спецслужб Запада.

* - террористические организации, запрещенные в РФ.

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Бо́ртников (род. 15 ноября 1951, Молотов) — российский государственный деятель. Директор ФСБ России с 12 мая 2008. Постоянный член Совета безопасности Российской Федерации с 25 мая 2008. Генерал армии (2006). Герой Российской Федерации.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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