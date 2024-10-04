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В Тобольске школьник спас ребенка от удушья

1:37
Происшествия

В Тобольске восьмиклассник помог ребенку, который подавился конфетой. Инцидент произошел прямо в автобусе. Об этом сообщает Megatyumen.ru.

В Тобольске школьник спас ребенка от удушья
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

"Мы отъехали от остановки ЗАГС, и вдруг раздался детский крик, вопль. Поняли, что подавился маленький мальчик. Подбежала кондуктор, стала стучать ему по спине, но это не помогло, он задыхался. Тут с задних сидений подбежал подросток, схватил мальчишку, нагнул и стал сильно трясти. Буквально сразу из горла мальчика выпала конфета, и он задышал", — рассказала очевидец события Лидия.

Она сообщила что инцидент произошел буквально за несколько секунд. Пассажиры сильно встревожились за ребенка, а водитель незамедлительно остановил автобус. Мальчик, которому оказали помощь, смог отдышаться примерно за 5 минут и вернулся на свое место. Свидетели происшествия тепло благодарили подростка за его решительные и умелые действия, но юноша скромно ответил: "Да ничего такого".

Героем происшествия стал ученик 8-го класса 12-й школы города Тобольска — Александр Мельников.

По словам его классной руководительницы, одноклассники и другие ученики школы восхищаются отважными действиями Александра. Также в образовательном учреждении сообщили, что на ближайшей школьной линейке в понедельник мальчика планируют поблагодарить и похвалить не только педагоги и директор местного ПАТП Сергей Кугаевский, но и сам глава города Петр Вагин.

Уточнения

Асфи́ксия или уду́шье, — кислородное голодание организма и избыток углекислоты в крови и тканях, например, при сдавливании дыхательных путей извне (удушение), закрытии их просвета отёком, падении давления в искусственной атмосфере.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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