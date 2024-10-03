Авиабомба ВСУ была сбита ПВО в 5 км от Курской АЭС

По информации Mash, ВСУ атаковали Курчатов французской авиабомбой, в результате чего в городе разгорелся пожар.
Предположительно, сработала система ПВО и бомба упала в 5 км от Курской АЭС. По информации пресс-службы Росэнергоатома, атомная станция продолжает работать в штатном режиме, повышения фона зафиксировано не было.
Курская АЭС (КуАЭС) — атомная электростанция в России, расположенная в городе Курчатов Курской области, в 40 км к западу от города Курск на берегу реки Сейм. Состоит из двух работающих энергоблоков общей мощностью 2 ГВт.
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