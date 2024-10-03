Расследование дела Шабутдинова завершено

Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завершено, сообщает его адвокат Дмитрий Григориади.
"Следствие по делу завершено, теперь его передали Аязу и его адвокатам для ознакомления. На это уйдет около трех месяцев. После этого обвинительное заключение уйдет прокурору на утверждение", — объяснил адвокат.
Он также отметил, что подсудимый вину не признает.
Сообщалось, что рассматривалась причастность Шабутдинова к более чем 90 эпизодам мошенничества, все они касаются статьи о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Блогер занимался продаже курсов, которые не отвечали заявленным целям — началу успешного бизнеса. На счета и имущество "бизнес-тренера” и его сообщника был наложен обеспечительный арест на общую сумму до 100 млн рублей.
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