Расследование дела Шабутдинова завершено

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Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завершено, сообщает его адвокат Дмитрий Григориади.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

"Следствие по делу завершено, теперь его передали Аязу и его адвокатам для ознакомления. На это уйдет около трех месяцев. После этого обвинительное заключение уйдет прокурору на утверждение", — объяснил адвокат.

Он также отметил, что подсудимый вину не признает.

Сообщалось, что рассматривалась причастность Шабутдинова к более чем 90 эпизодам мошенничества, все они касаются статьи о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Блогер занимался продаже курсов, которые не отвечали заявленным целям — началу успешного бизнеса. На счета и имущество "бизнес-тренера” и его сообщника был наложен обеспечительный арест на общую сумму до 100 млн рублей.

Уточнения

Уголо́вный ко́декс Росси́йской Федера́ции (УК РФ) - основной источник уголовного права и единственный нормативный акт, устанавливающий преступность и наказуемость деяний на территории Российской Федерации.





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