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Вандалы осквернили аллею памяти Жириновского

Происшествия

По сообщению местного издания "Новости Воронежа" со ссылкой на представителей ЛДПР, группа вандалов повредила аллею памяти, посвященную лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, в Воронеже.

Вандалы осквернили аллею памяти Жириновского
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, PDM

Согласно информации издания, вандалы нанесли серьезные повреждения аллее памяти Владимира Жириновского. Они обломали и вырвали с корнем двадцать кленов, которые были высажены на аллее во время ее открытия в 2022 году. Кроме того, злоумышленники осквернили памятную табличку, установленную на аллее.

"В Воронеже вандалы осквернили открытую в честь Владимира Жириновского аллею. В онлайн-приемную ЛДПР поступил сигнал от неравнодушных жителей Коминтерновского района. Выехал на место преступления, оценил масштаб причиненного ущерба. Будем разбираться. Виновные должны понести справедливое наказание", — сообщил заместитель координатора регионального отделения партии по идеологической работе Даниил Рязанцев во "ВКонтакте”.

Владимир Жириновский, бывший руководитель фракции ЛДПР скончался 6 апреля 2022 года. Он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Уточнения

ЛДПР — Либерально-демократическая партия России — националистическая политическая партия в Российской Федерации, с момента своего основания позиционирующая себя как оппозиционная.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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