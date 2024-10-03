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Никита Журавель, сжегший Коран, обвиняется в госизмене

1:49
Происшествия

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Никиты Журавеля, обвиняемого в государственной измене (статья 275 Уголовного кодекса), сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Никита Журавель, сжегший Коран, обвиняется в госизмене
Фото: flickr.com by dnak, CC BY 2.0

По версии следствия, обвиняемый через мессенджер самостоятельно предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. По данным обвинения, в марте 2023 года Журавель передал сотруднику СБУ видеозаписи с изображением российской военной техники, перевозимой по железной дороге, а также данные о передвижении автомобиля одной из воинских частей.

Уголовное дело в отношении подозреваемого было направлено на рассмотрение в Волгоградский областной суд. Согласно предъявленным обвинениям по статье о государственной измене, Журавелю может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, в мае 2023 года Журавеля задержали в Волгограде по подозрению в проведении акции с сожжением Корана на фоне мечети. Как сообщили в Следственном комитете, задержанный признался, что совершил это преступление за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело было передано на расследование чеченским следователям, а подозреваемого этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного. Кадыров признался, что гордится поступком своего сына. В феврале суд вынес приговор Никите, приговорив его к трем с половиной годам лишения свободы в колонии. Приговор вступил в законную силу.

Уточнения

Госуда́рственная изме́на - преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против суверенитета государства его гражданином. Переход на сторону противника во время войны, выдача государственной тайны, шпионаж, сепаратные переговоры с противником против воли правительства.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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